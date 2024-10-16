Маск с июля по сентябрь вложил $75 млн в комитет по поддержке Трампа

Американский предприниматель, основатель компании SpaceX и владелец соцсети X Илон Маск вложил $75 млн в America PAC, которая обеспечивает поддержку кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом говорится в материалах агентства Bloomberg.

Отмечается, что, согласно отчетности комитета, Маск является единственным инвестором организации, который перечислял средства с 3 июля по 5 сентября 2025 года. За четыре месяца бизнесмен сделал семь отдельных взносов.

America PAC финансирует кампанию Трампа по привлечению избирателей в «колеблющихся» штатах, одним из которых является Пенсильвания. 6 октября там прошел предвыборный митинг сторонников Трампа, где выступил Илон Маск. Кроме того, компания выделяет средства на предвыборную рекламу, нацеленную на поддержку Трампа со стороны мужского населения США.

По данным издания, America PAC была создана в мае. Она насчитывает сотни сотрудников.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Илона Маска в попытке профинансировать государственный переворот в стране.