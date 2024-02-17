Американский предприниматель, основатель компании Space X и владелец социальной сети Х Илон Маск согласился с тем, что проведению мирных переговоров по Украине препятствуют США и страны Европейского союза (ЕС).

Ранее информационный канал Wall Street Silver написал, что украинский конфликт зашел в тупик. Маск с этим постом согласился. В публикации отмечалось, что завершению этого кризиса препятствует продолжающееся финансирование со стороны США и ЕС.

Кроме того, американский бизнесмен поддержал мнение о том, что Россия намерена оставить за собой регионы, где люди разговаривают на русском языке, имея в виду территории на востоке Украины. Маск отметил, что у Украины не хватит человеческого ресурса для того, чтобы вернуть эти территории.

Илон Маск регулярно делает громкие заявления по теме конфликта на Украине. Ранее он заявил, что президент РФ Владимир Путин не потерпит в нем поражение.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели заключаются в денацификации и демилитаризации соседнего государства, а также в защите мирных граждан ДНР и ЛНР, территории которых впоследствии стали частью РФ.

Ранее мы писали о том, что в Воронеже в результате падения обломков беспилотника был поврежден частный дом.