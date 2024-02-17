Обломки беспилотника повредили крышу дома в Воронеже

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о повреждении обломками вражеского беспилотника крыши частного дома. Об этом он написал в своих соцсетях.

Ранее Гусев сообщил, что в небе над Воронежем были ликвидированы украинские БПЛА.

«По уточненным данным МЧС, остатками БПЛА повреждена крыша частного дома на Туркменском проезде в Воронеже», — написал Гусев.

В ночь на 17 февраля беспилотники были ликвидированы в Брянской и Калужской областях. Всего в небе над этими регионами сбили 12 вражеских БПЛА.

ВСУ регулярно обстреливают приграничные территории РФ. Чаще всего под удар попадают Белгородская, Брянская и Курская области. В этих регионах, а также в Крыму и Севастополе установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

Также главе Курской области Роман Старовойт предупреждал о ракетной опасности в регионе.

Ранее мы сообщали, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выходе ВСУ из населенного пункта Авдеевка в ДНР.