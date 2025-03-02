Маск вновь раскритиковал Зеленского из-за спора в Белом доме

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский ухудшил свое положение в глазах общественности. Таким мнением он поделился в своей соцсети Х.

Так Маск прокомментировал информацию о резком увеличении числа американцев, полагающих, что США чрезмерно активно помогают Украине — с 7% до 41%. Также он указал на снижение уровня доверия к Зеленскому, которое упало с 72% до 48%.

В пятницу, 28 февраля, в Вашингтоне состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и Зеленским, которая закончилась конфликтом. По информации телеканала Fox News, американский президент выгнал украинского нелигитимного лидера за проявление неуважения. Также была отменена сделка по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом и совместная пресс-конференция.

Телеканал CBS News, ссылаясь на высокопоставленные источники в окружении Трампа, сообщил, что инцидент в Белом доме может вызвать приостановку дальнейшей помощи Украине.

Отмечалось, что чиновники в Киеве оказались в смятении и пытались убедить администрацию Трампа возобновить обсуждение, однако попытка оказалась безуспешной, так как президент США сейчас не желает вести разговоры с Зеленским.

Ранее Илон Маск заявил о необходимости США выйти из состава НАТО и ООН.