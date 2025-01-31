Украина проигрывает на поле боя, а значит, приближается ее конец, но винить в такой развязке будут только президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Daniel Davis/Deep Dive высказал американский журналист Патрик Хеннингсен.

«Я думаю, что конец близок, но ситуация очень сложная, из нее нелегко выбраться, украинцы действительно завязаны в гордиев узел множеством различных способов. <…> Зеленский, очевидно, будет главным козлом отпущения», — сказал он.

На Украине все рухнет очень быстро, а результаты переговоров для украинской стороны будут катастрофичными, добавил Хеннингсен. После заключения мира Украина будет совсем другой, заключил он.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский объявил о готовности вести переговоры с Россией, несмотря на ранее введенный запрет.