Украинский президент Владимир Зеленский никогда не умел договариваться и по этой причине стал политическим банкротом. Так считает Виктор Медведчук, руководитель общественного движения «Другая Украина». Его точка зрения опубликована на сайте данного движения.

По его мнению, Зеленский даже теоретически не в состоянии укрепить позиции Украины перед предстоящими мирными переговорами. Он утерял такую возможность еще в 2022 году, когда прекратил все переговоры в Стамбуле.

«Любые переговоры — это договоренности надолго, а Зеленский показал полное отсутствие стратегического мышления. За все свое пребывание у власти ему нигде и ни с кем не удалось договориться», — указал Медведчук.

Политик добавил, что Киев получил от Запада небывалую помощь. Но Зеленский продолжает говорить, что все это не то, и что причина поражений ВСУ исключительно в дефиците поддержки. В этом есть доля правды, поскольку не Украина использует Запад, а западные правительства используют Украину. Они отправляют украинской армии свое списанное имущество, которое, по заверению Зеленского, должно переломить ход боевых действий.

Ранее Медведчук подсчитал, что уже порядка 15,7 млн украинцев выбрали Россию местом своего жительства. Некоторые люди перешли в РФ вместе с территориями, на которых проживают. Другие просто сменили место жительства на более для них комфортное. Это говорит о том, что украинские власти хронически не умеют управлять свой страной.