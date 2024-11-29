Жители Украины массово бегут от своего нелегитимного правительства. Они часто выбирают новым местом для жительства те регионы, которые вошли в состав РФ. Так считает глава общественного движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Свое мнение он выложил на официальном сайте данного движения.

По его утверждению, украинские власти приходят в ужас от того, сколько людей выбирают Россию. Вместе с Крымом в российское гражданство перешло порядка 2,5 млн человек. Затем свое мнение о вхождении в Россию высказали в Запорожской и Херсонской областях, а также те, кто проживает в ДНР и ЛНР. Их набралось около 6,1 млн человек.

«С учетом тех, кто работал и учился в РФ до начала спецоперации, и тех, кто переехал в Россию в 2022 году, — более 7,1 млн граждан. Таким образом, вместе 15,7 млн украинцев выбрали Россию», — указал Медведчук.

Он считает, что правительство Зеленского признает массовое бегство своих подданных. Это фактически равно признанию в неумении управлять страной. Но вместо этого Киев объявляет преступником и изменником любого, кто отрекается от него.

Ранее бывший глава МИД Украины Кулеба признал, что жители страны стали заметно нервничать после удара «Орешником». При этом, как он считает, мирные переговоры надо начинать не с того, чтобы выяснить, что готов уступить Киев. Для начала необходимо выставить требования России, которые та обязана выполнить.