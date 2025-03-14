Руководство Украины еще может спасти попавших в окружение в Курской области бойцов, а результаты принятого ими решения уже скоро станут известны. Об этом в своем телеграмм-канале написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«У кровавого режима киевских подонков ещё есть шанс спасти своих людей. Ближайшие часы покажут, что они выбрали», — заявил Медведев.

При этом он подчеркнул, что те вэсэушники, которые откажутся прекратить сопротивление, будут «последовательно и безжалостно» ликвидированы.

Ранее стало известно о том, что глава США Дональд Трамп обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой пощадить противника. Позже российский лидер заявил, что проанализировал просьбу американского коллеги и рассказал, какие условия необходимо соблюсти для ее успешного претворения в жизнь.