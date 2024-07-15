Медведев предрек Трампу победу в выборах после покушения

Американский политик Дональд Трамп «уже победил» в предвыборной гонке на пост президента США после покушения. Он повторно займет пост президента Соединенных Штатов, «если его не убьют». Соответствующее мнение выразил заместитель председателя российского Совета Безопасности Дмитрий Медведев в своих официальных соцсетях .

В посте Медведев приложил фотографию Трампа и заявил о том, что победа политика в выборах теперь стала гарантированной после покушения. В то же время, имеется риск того, что экс-президент не доживет до своего повторного срока, считает Медведев.

Накануне политолог Еловский выразил мнение, что покушение оказалось для Трампа подарком в преддверии президентских выборов.