Медведев резко высказался о полномочиях действующей власти на Украине

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил обеспокоенность отсутствием среди представителей нынешней украинской власти тех, кто смог бы заключить договор о прекращении огня с Россией, передает ТАСС.

В своем выступлении на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) он отметил, что подпись таких представителей не будет иметь юридической силы.

«Не раз говорилось, что среди основного набора действующих лиц украинского режима отсутствуют лица, которые уполномочены на заключение мирного договора. А это большая проблема», — сказал Медведев.

Он напомнил о ст. 8 Венской конвенции, которая предусматривает отсутствие юридической силы без соответствующего подтверждения со стороны государства-участника любого договора, в том числе о мире.

Медведев напомнил также и о ст. 46 Венской конвенции, которая гласит, что международные договоры, заключенные с нарушением внутригосударственных процедур, признаются недействительными.

Отдельно зампред Совбеза РФ отметил, говоря о переговорах между РФ и Украиной, что у Киева есть последняя возможность на определенных условиях сохранить государственность и обрести шанс на мирное развитие.

Ранее издание The Financial Times (FT) сообщило, что в Киеве опасаются выхода США из переговорного процесса с РФ.