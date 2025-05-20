На Западе раскрыли желание Киева удержать США в переговорном процессе с Москвой

Руководство Украины забило тревогу в связи с возможным уходом США из переговорного процесса по урегулированию конфликта с Россией, пишет издание The Financial Times (FT).

По информации источников, многие в Киеве считают, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп теряет интерес к конфликту. Ранее американский лидер публично заявлял, что готов выйти из переговорного процесса по Украине в случае отсутствия продвижения.

Как отмечает FT, украинские власти сейчас активно работают над тем, чтобы сохранить участие Вашингтона в переговорах, поскольку считают США важным партнером. Кроме того, пишет издание, Киев намерен выработать совместные позиции по украинскому кризису совместно с европейскими странами.

После телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, который состоялся 19 мая, Трамп объявил о некой «красной линии» относительно участия США в переговорных процессах по Украине.

Ранее политолог Сергей Маркелов в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» раскрыл реальный смысл похвалы президента США Дональда Трампа в адрес российского лидера Владимира Путина.