Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил с очередным хлестким и колким заявлением в отношении Украины, дав характеристику данному государству, власти которого занимаются совершением террористических актов на территории РФ.

Как написал политик в своем аккаунте в соцсетях, тот факт, что Украина террористическое государство, известно как простым британским домохозяйкам, так и маразматикам в Белом доме.

«По факту б. Украина и так уже террористическое государство, которое свободно, без последствий убивает своих и (!) чужих граждан. Убивает в городах и окопах, убивает даже в тюрьмах. Это очевидно даже противным британским бабам с рыбьим лицом и маразматикам в больших кроссовках для устойчивости на лужайке Белого дома», — написал Медведев.

Замглавы российского Совбеза добавил, поскольку новая сущность Киева уже давно и прекрасно очевидна всем, то дискуссия на эту тему является «вполне схоластической».

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.