Дискуссии о необходимости поднять на международном уровне вопрос о признании Украины террористическим государством являются схоластическими, написал в своем телеграм-канале зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Он отметил, что по факту Украина и так давно является террористическим государством, поскольку без разбора убивает своих и чужих граждан.

Однако нет никакой надежды, что украинских лидеров будут судить в Международном уголовном суде даже при наличии неопровержимых доказательств их участия в организации теракта в «Крокус Сити Холле». Поэтому нужно «крошить бандеровских свиней, как это доблестно делал МГБ СССР после войны». А лидеров необходимо ликвидировать, считает Медведев, напоминая о судьбе Евгения Коновальца и Степана Бандеры, которые были уничтожены советскими спецслужбами за границей.

Ранее Дмитрий Медведев назвал президента Латвии Эдгарса Ринкевичса ничтожеством после того, как тот выступил с призывом разрушить Россию.