Мэр Батуми Чиковани поблагодарил правящую в Грузии партию и подал в отставку

Арчил Чиковани, мэр грузинского курортного города Батуми, добровольно отправился в отставку. Об этом он сам написал в запрещенной в РФ социальной сети.

Чиковани занял пост батумского градоначальника в 2020 году. Сначала он был назначен временно исполняющим обязанности, позже его официально избрали на эту должность. И вот теперь мэр решил покинуть свой пост.

«Хочу поблагодарить батумцев за оказанное доверие и поддержку, спасибо команде, с которой я в течение нескольких лет работал на благо нашего города», — указал он.

Чиковани также поблагодарил правящую в стране партию «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Он заявил, что и впредь останется в составе этой политической силы.

Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров заявил о готовности покинуть пост главы Чечни, отметив, что не может принять такое решение самостоятельно. Он подчеркнул, что выбор за президентом России, а сам он будет действовать так, как ему укажут.