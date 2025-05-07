Кадыров попросил об отставке: решение за Путиным
Рамзан Кадыров заявил о желании покинуть пост главы Чечни
Фото: [Медиасток.рф]
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о своей просьбе об освобождении от должности, подчеркнув, что окончательное решение остается за президентом России.
Рамзан Кадыров заявил о готовности покинуть пост главы Чечни, отметив, что не может принять такое решение самостоятельно. Он подчеркнул, что выбор за президентом России и он будет действовать так, как ему укажут. В беседе с корреспондентом «Коммерсанта», Кадыров отметил, что планирует задать соответствующий вопрос главе государства в ближайшее время.
Он дал понять, что выполненные задачи и достигнутые цели дают ему моральное право думать об уходе, но при этом заверил: если возникнут проблемы, он готов вернуться. При этом он вновь подчеркнул — решение не за ним.
Кроме того, Кадыров заявил, что спецоперация завершится победой России. Он выразил уверенность, что «шайтанам в Киеве» осталось недолго, а поставленные Москвой цели будут реализованы в полном объеме. На данный момент официальной реакции Кремля на заявление Кадырова не последовало.
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