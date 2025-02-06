Меркель назвала правильным решение разорвать энергетические отношения с РФ

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель назвала правильным продолжать покупку российского газа после воссоединения Крыма с Россией, а потом разорвать с ней энергетические отношения. Такое заявление она сделала на мероприятии, организованном газетой Die Zeit.

По ее словам, Украина никогда не препятствовала поставкам газа из РФ в страны Европы, однако хотела, чтобы транзит шел через ее территорию.

В ноябре 2024 года Минэкономики ФРГ запретило оператору терминалов СПГ Deutsche Energy Terminal принимать российский газ. По данным Financial Times, это произошло после того, как компания анонсировала отгрузку российского сжиженного природного газа в терминале в Брунсбюттеле.

Ранее сообщалось о том, что жителям Германии рекомендовали запастись свечами и продуктами.