Жителям Германии рекомендовали запастись свечами и продуктами

Населению Германии рекомендовано подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям, включая длительные перебои в подаче электроэнергии. Власти подчеркивают, что такие меры являются частью общей стратегии гражданской обороны на фоне растущих угроз. Об этом пишет немецкий портал T-online.

Федеральное ведомство гражданской обороны и помощи при чрезвычайных ситуациях Германии выступило с предупреждением о риске длительных отключений электричества. Жителям страны предложили заранее подготовить запасы воды, продуктов, автономных источников света и других необходимых вещей.

Представители ведомства отметили, что вероятность подобных событий остается невысокой, но уровень угроз для критической инфраструктуры продолжает расти. В частности, речь идет о ежедневных кибератаках и других формах гибридных воздействий, которые становятся все более частыми.

По оценкам специалистов, каждый гражданин должен быть готов обеспечить себя и свою семью на срок до трех дней без доступа к базовым услугам. Среди первоочередных рекомендаций — наличие воды из расчета 1,5 литра в день на человека, продуктов питания, не требующих приготовления, а также радиоприемника на батарейках для получения информации в случае нарушения связи. Важно также запастись свечами, фонарями, средствами гигиены и наличными деньгами на случай отключения электронных платежей.

Ранее стало известно о том, что канцлер ФРГ Шольц заявил, что готов к новым разговорам с Путиным.