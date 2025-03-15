Меркель призвала политиков учитывать интересы России

Полное игнорирование интересов России является неправильным шагом, поскольку с ней надо дискутировать. Так считает бывший канцлер Германии Ангела Меркель, ее точку зрения привела газета Berliner Zeitung.

По мнению Меркель, интересы РФ нельзя выпускать из виду. Для этого с Москвой стоит вести дискуссии. В частности, политик сообщила, что Запад почти перестал обсуждать тот вопрос, что НАТО перестал расширяться на восток. Также не ведутся дискуссии о взглядах Путина на недружественные России страны.

«Дискуссия об интересах России должна иметь место. Дипломатические инициативы необходимо планировать заранее, чтобы они были доступны в нужный момент», — указала она.

Меркель также отказалась признавать ошибочными свои решения по поводу «Северного потока-2». По ее словам, для понимания ушедших времен необходимо погрузиться в ту ситуацию, которая существовала в прошлом, и учитывать только то, что было известно тогда.

Ранее Меркель уже называла правильным то, что ФРГ продолжала покупку российского газа после воссоединения Крыма с Россией, а потом разорвала с ней энергетические отношения. По ее словам, Украина никогда не препятствовала поставкам газа из РФ в страны Европы, однако хотела, чтобы транзит шел через ее территорию.