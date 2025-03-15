Меркель рассказала, почему Трамп восхищается Россией

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель неожиданно высказалась о России, отметив ее мощь и значимость на мировой арене. В интервью газете Berliner Zeitung она описала РФ как страну, способную вызывать восхищение у таких политиков, как Дональд Трамп.

Несмотря на это, подчеркнула Меркель, такое признание не означает, что Вашингтон будет готов идти на уступки Москве.

«Россия — огромная страна с большим количеством полезных ископаемых, сильная ядерная держава с властным президентом. И такая страна, совершенно очевидно, вызывает определенное восхищение у кого-то вроде Дональда Трампа», — отметила Меркель.

Контакты между Россией и США были возобновлены в феврале 2025 года после трехлетнего перерыва. 18 февраля в Эр-Рияде прошли важные переговоры на высоком уровне, в которых участвовали ключевые представители обеих стран. Кроме того, президент РФ Владимир Путин уже дважды пообщался с американским лидером Дональдом Трампом.

По результатам встреч в Саудовской Аравии стороны согласились работать над созданием условий для полноценного восстановления двустороннего сотрудничества, а также устранения ограничений в работе посольств и начала процесса мирного урегулирования конфликта на Украине.

Меркель 70 лет. Она занимала пост федерального канцлера Германии с 22 ноября 2005 года по 8 декабря 2021 года, став первой женщиной, которая работала на этой должности, и третьей — по продолжительности правления в истории страны.

Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала европейских политиков учитывать интересы России в рамках международного диалога.