Меркурис: бригады ВСУ отказываются подчиняться приказам Сырского

Ряд подразделений в рядах украинских ВС, которые ранее были приближены к экс-главкому Валерию Залужному, сейчас отказываются подчиняться приказам его преемника Александра Сырского. Об этом сообщил аналитик Александр Меркурис в своем видеоблоге на YouTube .

Он отметил, что между украинским генералом и рядом подразделений в его подчинении развивается кризис. Эксперт выразил предположение, что речь идет о самых «идеологических» подразделениях, которые раньше были приближеннее всего к Залужному.

Аналитик заявил, что действующий главком ВСУ столкнулся с неподчинением со стороны нескольких подразделений. Таким образом, ранее поступала информация о расформировании местной 67-ой бригады. По предположению Меркуриса, произошло это на фоне регулярного неподчинения военных.

Эксперт напомнил, что ранее похожая ситуация была и с 3-ей бригадой, отказавшейся наносить контратаку под Авдеевкой, когда главком отправил военнослужащих туда. Та же бригада отказалась передислоцироваться в Часов Яр, подчеркнул Меркурис. Аналитик отметил, что бригада все чаще стала выступать в качестве отдельной силы и накануне появились слухи о расформировании данной бригады.

Ранее в ВСУ предположили, что после освобождения Часов Яра, ВС РФ может наступить на Славянск.