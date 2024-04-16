Освобождение российской армией украинского города Часов Яр может поставить под угрозу контроль Киевского режима над населенными пунктами, удерживаемыми ВСУ на территории Донбасса. Соответствующее заявление сделал спикер оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица» Назар Волошин, его слова передает американское издание Politico .

Украинский спикер выразил мнение, что после освобождения Часов Яра, для российской стороны открывается возможность развивать свое дальнейшее наступление в сторону Константиновки, Дружовки, Краматорска и Славянска. Он подчеркнул, что перечисленные точки являются «последним оплотом» для украинских боевиков на территории ДНР.

Накануне поступала информация о том, что украинские ВС обстреляли окраину одного из сел в Белгородской области, пострадавших в ходе атаки нет.