Меркурис: ВС РФ прорвали вражескую оборону в центральном Донбассе

Армии России удалось прорвать вражескую оборону в центральном Донбассе, сообщил британский эксперт Александр Меркурис в беседе с Duran, опубликованной на видеохостинге YouTube .

Аналитик подчеркнул, что дыра, пробитая российскими ВС в обороне Украины является «огромной». Более того, данная брешь находится в важнейшем и очень чувствительном для украинской стороны месте – в центре Донбасса, добавил он.

Меркурис выразил мнение, что в текущий момент российская сторона занимает более выгодные позиции для дальнейшего продвижения вперед по всем направлениям. Эксперт также предположил, что бойцы ВС РФ могут продвигаться дальше вплоть до Днепра. Он подчеркнул, что это является «действительно большим прорывом».

Ранее журналист Боуз заявил, что трофейный Leopard 2, пораженный ВС РФ, уже был отправлен в Москву.