Пораженный в зоне российской СВО немецкий танк Leopard 2 уже находится на пути в Москву, где займет место трофейной вражеской техники. Соответствующее заявление сделал ирландский журналист Чей Боуз в своих социальных сетях .

До этого российским телеведущим Владимиром Соловьевым был опубликован видеоматериал, на котором был запечатлен процесс эвакуации трофейной техники из зоны боевых действий. Журналист также напомнил о том, что украинская сторона ранее отзывалась о танке, как о машине, «способной изменить правила игры» в ходе текущего конфликта.

В опубликованном посте Боуз сыронизировал над данным тезисом, подчеркнув, что российским войскам удалось захватить один из «меняющих правила игры» танков, отправленных Североатлантическим альянсом. Журналист также заявил, что многие другие Leopard были уничтожены на Украине, а данный экземпляр, без сомнения, уже находится на пути в российскую столицу.

Согласно его информации, ВС РФ заполучили модель танка 2A6, который оценивается Боузом, как самый мощный танк в распоряжении украинских ВС.

Ранее сообщалось о том, что ВС РФ захватили самый мощный вариант Leopard 2 у ВСУ.