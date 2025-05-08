Новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц вызвал недовольство, заявив, что в 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны он хочет выразить признательность западным союзникам и Соединенным Штатам за освобождение Германии от нацизма, не упомянув при этом о роли Советского Союза.

Мерц совершил ошибку, аналогичную той, что допустил Трамп, заявив, что 8–9 мая стали финалом Второй мировой войны. Однако это лишь дата капитуляции Германии. Война официально завершилась 2 сентября 1945 года, когда Япония также капитулировала.

Примечательно, что в своем выступлении президент США не упомянул Советский Союз, говоря о победе над гитлеровской Германией.

«Я хочу позвонить западным союзникам, которые тогда освободили Германию от национал-социализма, и сказать им спасибо», — сказал Мерц, упомянув о запланированном звонке с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Заявление Мерца — это попытка исказить историю в соответствии с актуальными политическими интересами, что обесценивает память о миллионах погибших советских граждан и обостряет отношения с Россией.

Ранее сообщалось, что премьер Словакии Фицо прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы, пролетев пол Европы.