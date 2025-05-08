Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву, чтобы принять участие в торжествах, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В социальных сетях появились видео, на которых запечатлён прилёт самолёта с главой правительства и всей словацкой делегацией.

Фицо в столичном аэропорту Внуково-2 встречали российские официальные лица. Словацкий премьер сообщил, что очень рад быть на российской земле. Ему вручили номер словацкой газеты Pravda за 9 мая 1045 года, в котором местные журналисты описывали происходившее тогда на фронтах войны.

Предполагается, что государственный деятель будет присутствовать на торжественном мероприятии, которое состоится 9 мая на Красной площади в столице России.

Ранее стало известно, что Эстония, Литва и Латвия не разрешили самолёту, на котором летел премьер-министр Словакии, пересекать их воздушное пространство. В связи с этим самолёт изменил маршрут и полетел через Венгрию, Румынию, над Черным морем и Грузией, как сообщает информационное агентство.

В своем выступлении перед вылетом Фицо подчеркнул, что его поездка в Москву в честь празднования Дня Победы — это выражение несогласия с новой стеной, которая разделяет Европу и Россию.