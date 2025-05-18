Мерц захотел переговорить с Трампом перед переговорами с Путиным

Немецкое издание Bild сообщило, что канцлер Германии Фридрих Мерц намерен провести дополнительные консультации с американским коллегой Дональдом Трампом перед возможными переговорами республиканца с президентом РФ Владимиром Путиным.

Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным. Предварительно, разговор лидеров может состояться уже в понедельник, 19 мая. Однако перед этим Мерц изъявил желание пообщаться с Трампом по телефону.

«Мы договорились, что в рамках подготовки к этому диалогу мы еще раз поговорим — четыре главы государств и правительств — с президентом США», — отметил Мерц журналистам Bild в Риме.

Мерц обсудил предстоящий разговор Трампа и Путина с госсекретарем США Марко Рубио.

Ранее в пятницу лидеры Украины, Германии, Франции, Великобритании и Польши провели телефонную беседу с Трампом в рамках саммита в Албании.

В Кремле отмечали, что встреча лидеров России и США требует тщательной подготовки.

Ранее сообщалось, что Глава Минобороны Украины раскрыл детали переговоров с Россией.