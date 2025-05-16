Глава Минобороны Украины Умеров раскрыл детали переговоров с Россией

Глава украинской делегации на переговорах с Россией министр обороны Украины Рустем Умеров раскрыл детали встречи в Стамбуле. По его словам, Киев прежде всего обсуждал прекращение огня.

Кроме того, рассказал Умеров, стороны договорились об обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000».

Напомним, что в пятницу, 16 мая, в Стамбуле по инициативе президента РФ Владимира Путина были организованы первые за три года переговоры с украинской стороной. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

Москву на переговорах также представляли замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, а также замминистра обороны Александр Фомин.

По данным ТАСС, переговоры 16 мая официально завершены. Они продлились почти два часа.

Ранее стало известно, что Россия и Украина обменялись телами военнослужащих. Сообщалось, что Украина получила 909 тел, а РФ — 34.