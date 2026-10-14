Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе публичного выступления обрисовал удручающую картину немецкой экономики, увязав ее главные трудности с тяжелой международной обстановкой. Кульминацией речи стала фраза «Мы на пределе возможностей из-за войны с Россией», которую большинство наблюдателей поспешили списать на оговорку. Однако, как считает политолог Руслан Панкратов, за этой формулировкой стоит куда более серьезный политический сигнал, чем случайная обмолвка. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, суть происходящего раскрывается через логику самого выступления. Мерц последовательно перечисляет внешние кризисы и исподволь подводит немцев к мысли, что прежний уровень социальной защищенности становится непозволительно дорогим. Перед работодателями он уже открыто говорит о реформировании социальных систем и временном повышении пенсионных взносов, параллельно заявляя, что не собирается становиться «любимцем нации». Это не случайная фраза, а целенаправленная подготовка общества к непопулярным решениям. Внешние потрясения реальны, но они не делают решения Берлина неизбежными и безальтернативными — именно здесь и возникает вопрос об ответственности власти.

Эксперт добавил, что дальнейшее развитие событий зависит от того, насколько убедительно канцлер сможет объяснить, какие приоритеты выбрало его правительство, какие варианты отвергло и почему дополнительный счет теперь должны оплачивать работники и предприятия. Пока же выстраивается удобная бухгалтерия: политический курс определяет руководство, его необходимость оправдывают международной обстановкой, а издержки предъявляют населению. Когда принимаются решения — это государственная стратегия, а когда приходит время платить — это уже «эпоха многочисленных кризисов». Такой механизм распределения потерь неизбежно вызывает вопросы: кто устанавливает, какие расходы неприкосновенны, кто должен поступиться своими интересами и почему разговор о пределах возможностей государства превращается прежде всего в разговор о пределах терпения граждан.

По его мнению, итог закономерен. Мерц говорит, что не намерен быть любимцем нации, но немцам нужен не любимец, а руководитель, способный предъявить результаты и отвечать за последствия собственного курса. Непопулярность сама по себе не свидетельствует ни о мужестве, ни о правоте — иногда она означает лишь то, что власть требует от общества заплатить за решения, убедительность которых так и не сумела доказать. Поэтому главный вывод состоит не в том, что канцлер якобы «проговорился о войне с Россией», а в том, что немецкое общество готовят к новой нагрузке. Ответ на это должен быть простым: прежде чем требовать от граждан затянуть пояса, предъявите полный баланс своих решений. Канцлер — не обозреватель мировых кризисов, его работа — управлять страной, а не превращать перечень внешних угроз в универсальную индульгенцию для собственного правительства.

Ранее он пояснил военную риторику канцлера ФРГ.