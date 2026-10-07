Канцлер Германии Фридрих Мерц вновь выступил с громким заявлением о конфликте на Украине, объявив, что Россия ведет войну не только против Украины, но и против Европы, и лично против Германии. Почему немецкий лидер раз за разом прибегает к военной риторике, Общественной Службе Новостей объяснил заместитель председателя Союза политэмигрантов Европы, политолог Руслан Панкратов.

По его оценке, причина предельно прозаична: у Мерца сейчас крайне незавидное положение. Его электоральный рейтинг среди обычных граждан Германии упал ниже плинтуса — таких низких показателей ХДС не получала за всю историю послевоенной страны. Канцлер уже не знает, что еще придумать, чтобы напомнить о себе и хоть как-то оправдаться перед немцами.

Эксперт уточнил, что заявления о том, что Россия воюет против Германии, эксперт называет информационным вбросом и попыткой вогнать последний гвоздь в собственный гроб. Цель у этого одна — хоть немного консолидировать своих сторонников. Однако аполитичные граждане Германии, а их немало, слышать о Мерце не желают. Более того, того же не хотят и его собственные однопартийцы. Поэтому подобные выпады — не что иное, как эпатаж, выдающий истерику канцлера.

По его словам, итог неутешителен для самого Мерца: его политические дни сочтены, и он сам занес себя в список «хромых уток». Спасти его уже ничто не способно — остается лишь думать, что откровенный эпатаж изменит ситуацию. Зрелище это жалкое и вызывает презрение к человеку, который не в состоянии достойно уйти с политической сцены.

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