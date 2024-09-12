Глава МИД Польши сообщил пранкерам, что Варшава не намерена отправлять войска на Украину

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил пранкерам Владимиру Кузнецову (Вован) и Алексею Столярову (Лексус), представившимся Петром Порошенко, что Польша против введения своих войск на Украину. Он указал, что ситуация может измениться, если «фронт начнет рушиться».

Во время видеозвонка Сикорский отметил, что, по его мнению, «Одессу терять нельзя». На вопрос пранкеров о том, готова ли Польша поддержать Украину, если Киев «утратит часть контроля», Сикорский пояснил, что премьер-министр Дональд Туск не настроен на такие действия.

Он добавил, что обсуждается возможность перехвата российских крылатых ракет, но это также вызывает много споров, так как может привести к войне.

В ответ на уточнение пранкеров о готовности Польши защищать Украину Сикорский сказал, что, если фронт обрушится, все изменится, но на данный момент таких намерений нет.

В начале сентября он также высказывался о возможности сбивания российских ракет западной частью Украины, но настоятельно советовал консультироваться с союзниками по НАТО перед принятием таких решений.

Ранее сообщалось, что Зеленский передал Блинкену план использования ракет для атак на Россию.