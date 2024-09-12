СМИ: Зеленский передал Блинкену план использования ракет для атак на Россию

Владимир Зеленский обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном план потенциального применения дальнобойных ракет для атак на российскую территорию, а также представил ему перечень возможных целей. Об этом сообщил телеканал ABC.

Во время встречи не удалось принять решение о снятии ограничений на использование предоставленного США вооружения.

Накануне Блинкен и его британский коллега Дэвид Лэмми прибыли с визитом на Украину.

Ранее сообщалось, что американская сторона ожидает от Зеленского подробного объяснения стратегии ударов на глубину российских позиций, прежде чем они смогут рассмотреть возможность снятия ограничений на применение западного оружия.

«Зеленский передал Блинкену подробный план того, как Украина может использовать дальнобойные ракеты для ударов по России, и дал ему список возможных целей», — говорится в сообщении.

Согласно информации телеканала, ссылающегося на анонимного советника Зеленского, президент Украины представил детализированный план использования дальнобойных ракет для ударов по России. Однако решение о применении американского вооружения на российской территории не было достигнуто в ходе встречи.

Чиновник отметил, что с Зеленским были обсуждены возможные варианты, но никаких конкретных шагов не предпринято.

Ранее Зеленский заявил, что никому не давал полномочий на переговоры с Россией.