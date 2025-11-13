13 ноября в Министерстве иностранных дел Российской Федерации сообщили, что итальянская газета Corriere della Sera отказалась опубликовать интервью с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в его первоначальном объеме, без каких-либо сокращений или цензур.

В российском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что в издании было указано, будто слова Лаврова содержат множество спорных утверждений, нуждающихся в проверке фактов или дополнительных разъяснений. Публикация таких материалов могла бы превысить разумные объемы.

«На наше предложение опубликовать в газете сокращенную версию, а на сайте издания – полную, редакция ответила отказом», – говорится в сообщении в телеграм-канале МИД РФ.

В итоге Corriere della Sera решила не публиковать материал, в котором содержались вопросы, адресованные Лаврову. В МИД России расценили это решение газеты как «вопиющую цензуру».

В Министерстве иностранных дел отметили, что данный инцидент служит ярким примером того, как итальянские граждане не получают достоверную информацию о ситуации в Украине. Их намеренно вводят в заблуждение.

Ранее Сергей Лавров сравнил Британию с мокрой птицей.