Сергей Лавров нашел неожиданное сравнение для британской дипломатии. Министр иностранных дел РФ прокомментировал провал операции западных спецслужб, которые планировали угнать российский истребитель с гиперзвуковой ракетой. Об этом сообщил ТАСС.

Сергей Лавров в своем очередном интервью позволил себе яркую ироничную метафору, описывая позицию Великобритании после недавнего громкого провала. Глава российского МИДа заявил, что Лондон, чья причастность к провокации с угоном истребителя МиГ-31 была раскрыта ФСБ, теперь напоминает ему гуся, только что вышедшего из воды. По словам министра, традиционная роль британцев — создавать провокации в различных точках мира.

Поводом для этого заявления стал срыв спецоперации, в ходе которой противники России планировали склонить российского летчика к перелету на базу НАТО в Румынии вместе с гиперзвуковым комплексом «Кинжал». Лавров подчеркнул, что российские спецслужбы представили неопровержимые доказательства этого заговора. Теперь, по его мнению, британской дипломатии предстоит сложная задача — оправдываться и «отмывать» свою репутацию после столь унизительного провала.

