МИД России раскрыл подробности разговора Белоусова с министром обороны США

Министр обороны России Андрей Белоусов предупредил американского коллегу Ллойда Остина о возможности неуправляемой эскалации из-за действий властей Украины и США. Об этом ТАСС сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Как отметил Рябков, руководитель российского оборонного ведомства в ходе разговора с Остином 12 июля направил ему «очень серьезное предостережение».

«Сделано это предупреждение [было] во избежание дальнейшей опасной эскалации, чреватой последствиями, которые могут вообще оказаться неуправляемыми», — сказал Рябков.

Он подчеркнул, что контакты России с представителями США преследуют «сугубо утилитарные цели».

Как ранее писала американская газета The New York Times, Белоусов и Остин в ходе беседы обсудили готовящуюся «тайную операцию» киевского режима против России. По данным источников, на которые ссылалось издание, российская сторона пыталась выяснить, имеет ли Вашингтон отношение к данной операции.

Уточнялось, что США не были в курсе планов Киева, однако серьезно восприняли предупреждение Москвы, в связи с чем срочно связались с представителями Украины и предостерегли их от каких-либо действий.

Ранее в Великобритании предупредили о последствиях возможного вооруженного конфликта с Россией.