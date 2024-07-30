В Британии предупреждают о последствиях возможного вооруженного конфликта с Россией

Иностранные генералы выразили серьезную обеспокоенность. По их оценкам, в таком случае российская армия сможет разгромить Великобританию всего за несколько дней. Об этом говорится в зарубежных СМИ.

По словам отставного подполковника, национальные запасы вооружений страны были существенно истощены в ходе поставок военной помощи Украине. А остатков стране хватит максимум на пару месяцев ведения боевых действий.

Также Стюарт Кроуфорд отметил, что если Вооруженные силы Великобритании попытаются сдерживать российскую армию в течение, как минимум, двух недель, то это можно назвать везением.

Ранее в США предложили Украине снизить призывной возраст до 18 лет. Эксперты считают, что данная мера позволит ВСУ нарастить боевой потенциал.