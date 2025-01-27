МИД России вызвал посла Молдавии из-за публикации конфиденциальной ноты

Министерство иностранных дел РФ объявило официальный протест послу Молдавии Лилиану Дарию из-за публикации молдавской стороной конфиденциальной ноты, направленной посольством России в Кишинев. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Нота, о которой идет речь, была отправлена в ответ на ряд вопросов, касающихся поставок газа из РФ в республику. Российская сторона квалифицировала действия молдавских властей как недружественные, подчеркнув, что это создает напряженность в двусторонних отношениях.

Кроме того, молдавскому послу выразили протест в связи с недавними заявлениями представителей одной из политических партий республики. В них посла РФ в Молдавии безосновательно обвинили в действиях, которые тот не совершал, и призвали к высылке.

«К молдавской стороне было обращено настоятельное требование публичного опровержения официальными лицами Республики Молдова этих голословных утверждений и указано на необходимость соблюдения обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года относительно предупреждения каких-либо посягательств на личность, свободу и достоинство аккредитованных дипломатических агентов», — говорится в сообщении.

В Москве выразили опасения, что подобные действия подрывают доверие к молдавской дипломатии и ставят под сомнение надежность контактов между Россией и Молдавией по дипломатическим каналам.

Отношения между Россией и Молдавией обострились несколько лет назад на фоне политики республики по отношению к Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) и РФ. Политика нынешнего президента Молдавии Майи Санду направлена в сторону Европы, в то время как выстраивать дипломатические отношения с Москвой власти страны отказываются.

На фоне энергетического кризиса в Молдавии и Приднестровье жители двух республик столкнулись с дефицитом привычных ресурсов. Из-за долгов «Молдовагаза» компания «Газпром» прекратила подавать газ в Молдавию и, соответственно, в ПМР.

Как ранее сообщала газета «Коммерсантъ», компания «Молдовагаз» решила закупить у венгерских MOL и MVM газ для Приднестровья.