Министра транспорта Бурятии задержали по обвинению в коррупции
Министра транспорта Бурятии Гоге задержали по обвинению в коррупции
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Министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александра Гоге задержали по подозрению в коррупционных преступлениях. Об этом в телеграм-канале сообщило правительство республики.
Исполняющий обязанности заместителя премьер-министра Бурятии Вячеслав Сухоруков подтвердил, что расследование дела в отношении Гоге проводились правоохранительными органами на протяжении длительного времени.
Сухоруков он подчеркнул, что, несмотря на сложную геополитическую обстановку, особенно в условиях специальной военной операции (СВО) на Украине, коррупция считается предательством национальных интересов. Он добавил, что все лица, ведущие коррупционную деятельность, рано или поздно понесут заслуженное наказание.
Гоге занимает должность министра с марта 2021 года. До этого он работал заместителем начальника управления федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал» в Росавтодоре.
Ранее сообщалось, что в Пензе задержали начальника миграционной службы за взятки.