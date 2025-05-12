Министра транспорта Бурятии задержали по обвинению в коррупции

Министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александра Гоге задержали по подозрению в коррупционных преступлениях. Об этом в телеграм-канале сообщило правительство республики.

Исполняющий обязанности заместителя премьер-министра Бурятии Вячеслав Сухоруков подтвердил, что расследование дела в отношении Гоге проводились правоохранительными органами на протяжении длительного времени.

Сухоруков он подчеркнул, что, несмотря на сложную геополитическую обстановку, особенно в условиях специальной военной операции (СВО) на Украине, коррупция считается предательством национальных интересов. Он добавил, что все лица, ведущие коррупционную деятельность, рано или поздно понесут заслуженное наказание.

Гоге занимает должность министра с марта 2021 года. До этого он работал заместителем начальника управления федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал» в Росавтодоре.

Ранее сообщалось, что в Пензе задержали начальника миграционной службы за взятки.