Главу управления по миграции в Пензе арестовали за взятки

В Пензенской области возбуждено уголовное производство по факту получения взяток группой лиц, действовавших по предварительному сговору (пункт «а» части 5 статьи 290 УК РФ). Фигурантами дела являются руководитель управления по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области и глава отдела иммиграционного контроля, о чем проинформировала пресс-служба следственного управления СК по области.

Согласно информации следствия, в период с мая 2024 по апрель 2025 года вышеуказанные должностные лица систематически получали незаконное вознаграждение от предпринимателя.

Взамен они гарантировали общее покровительство его бизнесу, а также заблаговременно уведомляли о планируемых проверках соблюдения миграционных правил на строительных объектах, где работали иностранные граждане.

Незаконное обогащение чиновники осуществляли в форме получения различных товаров, материалов и услуг, имеющих материальную ценность.

В настоящее время подозреваемые задержаны, им предъявлены официальные обвинения. По решению суда, основанному на ходатайстве следствия, к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что на период проведения следствия должностные лица отстранены от занимаемых позиций. В случае доказательства их вины, они будут уволены с формулировкой, негативно характеризующей их деятельность, и понесут заслуженное наказание в соответствии с действующим законодательством.

Ранее сообщалось, что бывшего главу района Ивановской области поместили под арест.