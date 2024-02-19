По информации начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова, политик был отравлен фенольными соединениями, которые используют ВСУ для отравления российских военнослужащих.

Кириллов сообщил, что Пасечник подвергся отравлению 5 декабря 2023 года. Проявляться оно может в сердечной недостаточности, низкой температуре тела, коме и остановке дыхания.

Начальник войск также напомнил об отравлении главы Херсонской области Владимира Сальдо в августе 2022 года. Тогда он был доставлен в больницу, а лабораторные исследования выявили в его теле рицин. Это вещество находится в списке запрещенных к производству и хранению согласно Конвенции о запрещении химического оружия.

Кириллов подчеркнул, что в ходе проведения специальной военной операции на Украине российские военные ни раз подвергались отравлению химическими веществами. Он уточнил, что ВСУ используют американские боеприпасы, в которых скрываются химические вещества.

Минобороны РФ не раз заявляло, что на Украине были выявлены действующие биолаборатории США. Отмечалось, что в них были выявлены более двух сотен патогенов опасных болезней, в том числе холеры и сибирской язвы, которые исследуются.

Ранее мы сообщали, что российские военные уничтожили вражеский беспилотник на территории Белгородского края с помощью стрелкового оружия.