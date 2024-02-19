Украинский беспилотник, атаковавший Белгородскую область, был сбит из стрелкового оружия

Вражеский БПЛА, атаковавший территорию Белгородской области, был сбит из стрелкового оружия, сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Источник уточнил, что 18 февраля поступил сигнал об уничтожении дрона-камикадзе рядом с украинской границей. По его словам, боеприпас, прикрепленный к беспилотнику, сдетонировал в воздухе. Информации о повреждениях и пострадавших не было.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что приграничное село Журавлевка было атаковано дроном-камикадзе.

17 февраля глава региона также сообщил, что в Белгородской области были сбиты два вражеских беспилотника.

18 февраля над Брянской областью также сбили два украинских БПЛА. Губернатор области Александр Богомаз заявил, что дроны были сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО).

ВСУ регулярно обстреливают приграничные территории РФ. Чаще всего под удар попадают Белгородская, Брянская и Курская области. На их территории, а также в Крыму и Севастополе, установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

Ранее мы сообщали, что в Севастополе объявили воздушную тревогу.