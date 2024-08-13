Минобороны РФ раскрыло потери ВСУ после атаки на курском направлении

Сообщение оборонное ведомство опубликовало в мессенджере во вторник, 13 августа. Так, согласно сводке, подразделения украинских войск, которые предприняли попытку вторгнуться на территорию России через Курскую область, за время боевых действий на приграничье потеряли более двух тысяч солдат.

Кроме того, говорится в сообщении, ВСУ лишились 35 единиц танков, 31 бронетранспортера, а также 18 БМП.

Утром 6 августа украинские боевики незаконно вторглись на территорию РФ, прикрываясь массированным обстрелом Суджанского района Курской области. В приграничной с Украиной местности началась эвакуация мирных граждан.

ВС РФ продолжают противостоять противнику, пытаясь вытеснить его с территории России.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали автобус в Лисичанске в ДНР, в результате чего погиб один человек и 28 граждан пострадали.