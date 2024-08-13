Один человек погиб в результате удара ВСУ по автобусу в Лисичанске

Вооруженные формирования Украины атаковали автобус в Лисичанске. Об этом во вторник, 13 августа, сообщил советник главы ЛНР Леонид Пасечник.

По его информации, в результате удара ВСУ погиб один человек. Еще 28 мирных граждан получили различные травмы.

«12 человек находятся в тяжелом состоянии, еще шестеро – в крайне тяжелом. Всем пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — написал Пасечник.

Украинские военные регулярно обстреливают мирные населенные пункты ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Украинские военные, как отмечали политические деятели России, делают это намеренно.

Лисичанск находится в Северодонецком районе ЛНР на правом берегу реки Северский Донец. Город регулярно подвергается обстрелам со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что бывший сосед президента Украины Владимира Зеленского обратился к нему из российского плена и призвал обратить внимание на отношение к российским солдатам в плену ВСУ.