ВС России уничтожили на херсонском направлении скопление наемников НАТО

«Мы потихоньку ведем боевые действия. Наносим удары врагу. Противник представляет собой серьезную угрозу. Мы не имеем повода для жалоб. Сегодня они (ракеты) направятся к натовским наемникам, которых, согласно разведданным, собралось много в нашем районе. Мы также будем работать по их технике», — сообщил перед операцией замкомандира батареи РСЗО «Ураган» с позывным Дым.