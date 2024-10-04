ВС России уничтожили на херсонском направлении скопление наемников НАТО
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Десантники из группировки войск «Днепр» ликвидировали натовских наемников в направлении Херсона, сообщило РИА Новости.
«Мы потихоньку ведем боевые действия. Наносим удары врагу. Противник представляет собой серьезную угрозу. Мы не имеем повода для жалоб. Сегодня они (ракеты) направятся к натовским наемникам, которых, согласно разведданным, собралось много в нашем районе. Мы также будем работать по их технике», — сообщил перед операцией замкомандира батареи РСЗО «Ураган» с позывным Дым.
По словам офицера-десантника, количество граждан Украины среди ВСУ уменьшается, тогда как число наемников из стран НАТО, наоборот, растет.
«В основном это шевроны французов, немцев, поляков и других», — отметил артиллерист.
Наибольшую угроза для боевой техники сейчас представляют ракеты HIMARS и ATACMS, дальнобойная артиллерия и беспилотники различных классов.
«Существуют специальные расчеты, работает РЭБ, зенитчики нас прикрывают. Все ребята трудятся для победы над фашизмом», — добавил боец с позывным Горыныч.
Ночью расчет РСЗО «Ураган» получил координаты цели и вышел на заранее подготовленную позицию, выполнив задание, быстро покинул место, чтобы избежать ответного огня противника.
Ранее сообщалось, что главком ВСУ Сырский отдал первые приказы после потери Угледара.