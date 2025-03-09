Минздрав США предложил уволиться всем сотрудникам

Министерство здравоохранения и социальных служб США предложило всем сотрудникам уволиться по собственному желанию, сообщил телеканал CBS. В обмен на это они единоразово получат $25 тыс.

По информации источника, эта инициатива будет действовать до пятницы, 14 марта. Сейчас в Минздраве работают более 80 тыс. сотрудников.

Это не первое подобное предложение, исходящее от федерального правительства США. Ранее аналогичные инициативы были запущены в службе социального обеспечения.

Кроме того, в конце января администрация президента США Дональда Трампа предложила госслужащим, который готовы уволиться по собственному желанию, выходное пособие.

Эксперты отмечают, что увольнение части работников может привести к экономии миллиардов долларов для правительства.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что Минздрав США приостановил контракт на создание вакцины от COVID-19, который был заключен при бывшем президенте Джо Байдене.