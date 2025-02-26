Минздрав США приостановил контракт на создание новой вакцины от COVID-19

В Соединенных Штатах был приостановлен многомиллионный контракт на создание новой вакцины от COVID-19, который был заключен при Байдене. Решение о приостановке было принято Робертом Кеннеди-младшим, новым министром здравоохранения и социальных служб. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Биотехнологической компанией Vaxart должна была быть разработана еще одна вакцина от COVID-19. Министерство здравоохранения обязалось выделить на эти цели порядка 460 млн долларов. Особенность вакцины должна была заключаться в том, что ее возможно принимать орально.

«Четыре года неудачного надзора со стороны администрации Байдена сделали необходимым пересмотр соглашений о производстве вакцин», — указал Кеннеди и приостановил выполнение контракта на 90 дней.

За этот срок его ведомство должно рассмотреть все данные о предварительных исследованиях и решить, надо ли продолжать работы. По имеющимся данным, приостановка работ совпала по времени с началом клинических испытаний препарата на добровольцах.

Ранее стало известно о выселении центрального офиса USAID из занимаемого им здания. Работникам агентства дают всего два дня, чтобы они могли собрать свои вещи. Всех сотрудников будут пускать на бывшие рабочие места по специальному графику, и на сборы каждому дадут всего по 15 минут.