Израильтян сравнили с нацистами. Президент Колумбии остро высказался о министре обороны этой страны. Однако политологи объясняют: противостояние между народами Палестины и Израиля длится тысячелетиями, и основывается оно на противоречиях национального и религиозного характера.

Как заявил член Общественной Палаты Ленинского городского округа Московской области, политолог Кирилл Котов, в различные периоды истории конфликт сдерживали усилия правителей этих территорий.

«Сегодня большая часть руководства Израиля относится к партии Ликуд, идеология которой большим количеством экспертов оценивается как «правый популизм» и «национал-либерализм». Это отражается и на политике по отношению к Палестине», — отметил член экспертного клуба «Дигория».

Для всех ясно, что мировое сообщество должно порицать и осуждать террористические атаки и военные преступления боевиков ХАМАС, продолжил Котов. Однако руководство Израиля в своей деятельности начало ориентироваться на действия вооруженных палестинцев, что неприемлемо.

«Перекрытие электричества и водоснабжения в секторе Газа, а также блокировка продовольствия со стороны Тель-Авива направлены не только против боевиков, но и против мирного населения, которое оказалось в блокаде. Не говоря уже о массированных ракетных обстрелах сектора Газа, которые приводят к большому количеству потерь со стороны мирного населения», — подчеркнул политолог.

По мнению нашего собеседника, этот конфликт показал, как очередная межнациональная проблема, которая годами не решалась, может привести к всплеску неконтролируемой ненависти и затмению рациональности лиц, принимающих решения.

«В любом случае, права мирных граждан, в первую очередь, право на жизнь, должны защищаться и соблюдаться. Причем всеми сторонами конфликта и вне зависимости от того, какая из них считает себя потерпевшей», — заключил Котов в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее известный политолог Андрей Кошкин рассказал, как и зачем США будут поддерживать Иерусалим.