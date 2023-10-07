«Цитадель США на Ближнем Востоке»: конфликт в Израиле заставил Штаты открыть второй фронт

Вашингтон принял сторону Израиля в связи с ситуацией вокруг ХАМАС, заявил Совбез США. Пентагон же в скором времени постарается, чтобы Израиль получил все необходимое для обороны и защиты своих граждан, сообщил глава ведомства Ллойд Остин на сайте американского Минобороны.

Завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин подчеркивает, что Израиль — это «цитадель США на Ближнем Востоке», поэтому Вашингтон не будет скупиться.

«Штаты уже потерпели два поражения — в Афганистане и в Сирии. В связи с Украиной они все еще пытаются открыть второй фронт то в Грузии, то в Центральной Азии, то в Армении. А тут — пожалуйста, для американцев появился второй фронт. Им надо помогать Израилю, который находится в окружении агрессивных государств», — считает Кошкин.

Американцы дадут Иерусалиму деньги и боевую технику, продолжает политолог. Но о войсках речи идти не может.

«Им важна и Украина, но США свои войска не дают. Сколько было войн, но никакую интервенцию Вашингтон там не проводил. В Ираке была операция «Буря в пустыне», в Кувейте, в Афганистане, в Сирии тоже, а в конфликте Израиля и Палестины ни разу американские войска не применялись», — обращает внимание журналиста интернет-издания «Подмосковье сегодня» эксперт.

Ранее политолог рассказал, чем окончится конфликт Израиля и Палестины.