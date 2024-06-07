Минобороны заявило об освобождении села Парасковиевка в ДНР

Сегодня, 7 июня, Министерство обороны РФ сообщило о полном освобождении села Парасковиевка в ДНР.

Взятие Парасковиевки позволит российским войскам продвинуться дальше, к Константиновке, ключевому пункту в снабжении Угледара. Если освобождение самой Константиновки обещает быть непростой задачей, то перекрыть трассу снабжения на Угледар российские военные смогут в ближайшее время.

Также на этой неделе ВС РФ освободили населенный пункт Уманское в ДНР. Есть еще несколько сел, в которые российские войска уже зашли, но там еще продолжаются зачистки.

За неделю ВСУ потеряли 9740 человек убитыми и ранеными, уничтожены шесть танков и 57 единиц другой бронетехники.

Ранее американская газета Washington Post признала, что у мобилизованных украинцев нет мотивации воевать.