«Мой друг Джо Байден»: как Запад отреагировал на снятие Байдена с выборов в США

21 июля президент США Джозеф Байден официально объявил о выходе из президентской гонки. Ранее глава США заболел коронавирусом, из-за чего был вынужден самоизолироваться. Несмотря на это, американский лидер заявлял о намерении возобновить подготовку к выборам президента страны после выздоровления.

81-летний Байден в качестве достойного кандидата назвал своего заместителя Камалу Харрис.

Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп, на которого ранее было совершено покушение, сразу отреагировал на эту новость. Он заявил, что Байдену никогда не следовало участвовать в предвыборной гонке, назвав его худшим президентом в истории США. Комментируя выдвижение на пост главы государства Харрис, Трамп отметил, что победить ее будет намного легче.

Канцлер Германии Олаф Шольц в соцсетях отметил работу Байдена на должности президента США в публикации.

«Мой друг Джо Байден многого добился: для своей страны, для Европы, для всего мира. Благодаря ему трансатлантическое сотрудничество стало тесным, НАТО сильным, а США — хорошим и надежным партнером для нас. Его решение не баллотироваться снова заслуживает уважения», — написал он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также не остался в стороне и выразил слова благодарности Байдену за вклад в помощь израильскому государству в борьбе против ХАМАС. Слова Нетаньяху приводит газета Times of Israel.

«Это будет возможностью поблагодарить его за то, что он сделал для Израиля во время войны и за свою долгую и выдающуюся карьеру на государственной службе в качестве сенатора, вице-президента и президента», — отметил он.

22 июля президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал выход Байдена из президентской гонки. Он заявил, что решение американского лидера является сильным, и украинский народ уважает его.

По информации газеты The Wall Street Journal, которая ссылается на платформу для небольших доноров ActBlue, после новости о выходе Байдена из предвыборной гонки граждане США за несколько часов собрали порядка 46,7 миллионов долларов для предвыборной кампании Харрис.

Байден, являющийся представителем партии демократов, сменил на посту президент США Дональда Трампа и стал 46-м президентом страны. Эту должность он занял в январе 2021-го года. До этого политик занимал пост вице-президента США при президенте Бараке Обаме (с 2009 по 2017 годы) и представлял штат Делавэр в Сенате США с 1973 по 2009 год.

СМИ часто обращали внимание на состояние пожилого президента. Байден регулярно терялся во время своих выступлений и встреч с коллегами из других стран, путая названия государств и имена их лидеров. Также общественность обращала внимание на физическое состояние Байдена. Несколько раз американский лидер не удерживался и падал с трапов или с велосипеда.

Ранее сенатор верхней палаты парламента Алексея Пушкова заявил, что снятие Байдена с президентской гонки свидетельствует о его поражении.