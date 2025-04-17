Молдавский парламент назначил выборы на 28 сентября

Молдавский парламент принял решение о проведении следующих парламентских выборов 28 сентября, сообщило РИА Новости. Это произошло вопреки настояниям социалистов и коммунистов, которые требовали назначить выборы на июль, аргументируя это низкой популярностью нынешнего правительства.

Вопрос о дате проведения выборов был включен в программу заседания после рассмотрения юридической комиссией парламента. Инициатором данного решения выступила правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС).

Итог голосования показал, что 57 депутатов поддержали проведение выборов в парламент 28 сентября. Влад Батрынча, лидер фракции социалистов и вице-спикер парламента, заявил, что социалисты и коммунисты выступали против, настаивая на проведении выборов в конце июля.

Социалисты и коммунисты неоднократно подчеркивали необходимость проведения досрочных выборов, ссылаясь на снижение рейтинга действующей власти и ухудшающуюся социально-экономическую обстановку в стране.

Ранее сообщалось, что парламент Гагаузии обвинил Кишинев в ликвидации правовой автономии.